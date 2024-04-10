Казахстанку, находящуюся в международном розыске, этапировали из Кореи

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сегодня на брифинге рассказал, в чем подозревают казахстанку, этапированную из Кореи, передает корреспондент NUR.KZ.

"Совместно с Генеральной прокуратурой, при содействии МИД РК, МВД и Интерпола из Республики Корея этапирована подозреваемая Ж., находящаяся в международном розыске.

Она подозревается в пособничестве, провокации преступления и незаконном обращении с психотропными веществами, (ст.28 ч.5, ст.296 ч.4 и ст.412-1 ч.3 п.1 УК РК), а именно в 2022 году в сговоре с сотрудниками полиции Туркестанской области склонила местного жителя к приобретению у неустановленных лиц психотропное вещество "мефедрон", – сообщил он.

По словам Бигайдарова, 29 марта подозреваемую водворили в следственный изолятор города Алматы.

Причастные руководитель отдела и оперуполномоченный Управления по борьбе с наркобизнесом ДП области установлены и находятся под домашним арестом.

Другая соучастница по делу, подозреваемая в аналогичных преступлениях, ранее также была задержана и этапирована из Республики Корея, сообщил представитель Антикора.

Добавим, согласно части 4 статьи 296 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

А в части 3 статьи 412-1 Уголовного кодекса РК указано, что провокация преступления, то есть незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившие лицо к совершению преступления с целью последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или шантажа,

повлекшие совершение лицом тяжкого либо особо тяжкого преступления или наступление иных тяжких последствий; совершенные в интересах преступной группы,

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет.

При этом по части 5 статьи 28 УК РК, пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.