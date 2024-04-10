Учеников и учителей эвакуировали из школы в Кызылорде после сообщения о бомбе

Эвакуацию из здания школы в Кызылорде провели из-за сообщения о взрывном устройстве - поступил тревожный звонок. В полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Сообщение о том, что в одной из школ города якобы заложено взрывное устройство, поступило в полицию сегодня, 10 апреля.

На место выехали экстренные службы. Была проведена эвакуация.

Здание проверили - взрывных устройств не обнаружили.

Департамент полиции Кызылординской области предупредил об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

Отметим, лжетерроризм в Казахстане - согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, на днях мужчина сообщил о бомбе в наркологическом диспансере в Жамбылской области - задержанный признался, что сделал звонок в наркотическом опьянении. В полиции выяснили, что задержанный ранее сам проходил лечение в этом учреждении.