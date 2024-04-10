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Жители Туркестана отдали мошеннице 1,5 млн тенге за "помощь" в оформлении инвалидности

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Полицейский ведет допрос подозреваемой
Подозреваемая в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Жительницу Алматы подозревают в мошенничестве через социальные сети, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Женщина обещала пострадавшим оформить инвалидность и поставить в очередь на жилье за 1,5 млн тенге.

Информационный медиапортал МВД Polisia.kz сообщает о задержании 31-летней подозреваемой в мошенничестве через социальные сети на 1,5 млн тенге.

Как сообщили стражи порядка, женщина в социальных сетях разместила ложное объявление о том, что может помочь оформить инвалидность и поставить в очередь на жилье. Благодаря этому, она вошла в доверие к двум жителям Туркестана и выманила у них 1,5 млн тенге. После она просто исчезла из виду.

Подозреваемая арестована Сарыагашским районным отделом полиции, уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что 48-летний житель Актобе заплатил местной жительнице 130 тыс. тенге за ее обещание обналичить его пенсионные накопления. Однако женщина исчезла с деньгами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082311-zhiteli-turkestana-otdali-moshennitse-15-mln-tenge-za-pomosch-v-oformlenii-invalidnosti/

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