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Махинации с автокредитами: на 1,6 млрд тенге обманули более сотни казахстанцев

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Автомобиль стоит на улице
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Столичные полицейские задержали троих человек, которых подозревают в крупном мошенничестве. По данным полиции, их жертвами стали 115 казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Как сообщили стражи порядка, в Астане несколько человек занимались оформлением автокредитов на жителей столицы и других регионов. Также они, по данным ДП, незаконно продавали залоговые автомашины в Россию без согласия владельцев и банков второго уровня.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции установлены трое граждан, причастных к мошенничеству. Их жертвами стали более 115 граждан. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1,6 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Представители Департамента полиции Астаны попросили граждан, пострадавших от преступных действий данных лиц, или тех, кто владеет какой-либо информацией, имеющей значение для дела, обратиться в полицию.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082284-mahinatsii-s-avtokreditami-na-16-mlrd-tenge-obmanuli-bolee-sotni-kazahstantsev/

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