Полицию вызвали на место, где павлодарка приставала к прохожим и просила закурить

Нетрезвая жительница Павлодара приставала к прохожим с просьбой дать закурить. За такое поведение ее привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре в одном из дворов по улице Лермонтова 40-летняя местная жительница, приставая, просила у прохожих закурить. Одна из горожанок не оценила такое поведение и вызвала полицию.

"Жительница областного центра находилась в состоянии алкогольного опьянения и приставала к прохожим. С ее слов, она искала сигареты. Женщину привлекли за приставание в общественном месте. На первый раз вынесли предупреждение", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Отмечается, что с начала года в Павлодарской области зафиксировано 1037 фактов приставания в общественных местах, а нарушители привлечены к различным мерам наказания.

В соответствии со ст.449 КоАП РК приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Если же правонарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то наказанием станет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо административный арест сроком до пяти суток.

В прошлом году незнакомец трижды ударил павлодарку в лицо после того, как она отказалась дать ему сигарету. Девушка оказалась в больнице, где у нее диагностировали перелом челюсти, что соответствовало причинению средней тяжести вреда здоровью. С места происшествия незнакомец скрылся, но позже его задержали и осудили.