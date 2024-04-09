Казахстанца оштрафовали за перевозку пассажиров

Жителя Атырауской области наказали за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации - он незаконно перевозил пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушений по ч.1 ст.463 КоАП РК рассматривалось в Махамбетском районном суде Атырауской области.

"Правонарушитель, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, не направляя уведомления в соответствующие органы, занимался незаконной перевозкой пассажиров", - установил суд.

В суде мужчина, признав свою вину, просил применить легкое наказание.

Суд, учитывая семейное и материальное положение подсудимого, назначил наказание в виде штрафа в сокращенном порядке в размере 38 766 тенге.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП (553 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

В марте сообщалось, что житель Западно-Казахстанской области работал таксистом, не уведомив об этом местный исполнительный орган. За это мужчине выписали штраф. Отмечалось, что для осуществления деятельности в качестве перевозчика водителю необходимо было направить соответствующее уведомление.

А житель столицы договорился отвезти иностранца, не знающего город, до нужного места. Проехав всего 150 метров до пункта назначения, он взял с пассажира 500 тенге. За это его привлекли к административной ответственности.