Казахстанца наказали за видео о наводнении в Жанаозене

Казахстанец выложил в Сеть фейковое видео о том, что в Жанаозене началось наводнение. За это его привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело об административном правонарушении по ч.3 ст.456-2 КоАП РК рассматривалось в Жанаозенском городском суде.

"Подсудимый 5 апреля 2024 года вечером, около 20.00, снял видео о том, что в городе Жанаозене происходит наводнение, и выложил в социальную сеть ложную информацию", - установил суд.

Постановлением суда мужчина был признан виновным. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Напомним, ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что Жанаозен готовится к паводку. В Региональном центре общественных коммуникаций опровергли эти слухи. А в полиции напомнили, что за распространение ложной информации грозит ответственность.