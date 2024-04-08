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Акмолинка заявила в полицию на бывшего мужа из-за угроз

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Мужчина угрожает женщине
Мужчина угрожает женщине. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

Жительница Кокшетау обратилась в полицию с жалобой на угрозы физической расправой со стороны экс-супруга. Стражи порядка начали расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области полицейские начали досудебное расследование в отношении мужчины, подозреваемого в угрозах бывшей жене.

"6 апреля жительница Кокшетау обратилась по телефону в полицию и сообщила, что бывший супруг в состоянии алкогольного опьянения пришел к ней в квартиру и устроил дебош, угрожая при этом физической расправой", - рассказали в ДП региона.

Прибывшие по адресу проживания женщины участковые инспекторы доставили мужчину в Центр временной адаптации и детоксикации, где после медицинского освидетельствования у него была установлена средняя степень алкогольного опьянения.

Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по ст.115 УК РК "Угроза".

По информации управления местной полицейской службы, с начала текущего года на территории Акмолинской области зарегистрировано 12 уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Отметим, что по ст.115 УК РК угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток. 

Ранее в МВД рассказали о поправках в закон, которые усилят ответственность за семейно-бытовое насилие по отношению к женщинам и детям. Так, согласно поправкам для охраны и защиты жертвы суд наделят правом на определенный срок запретить совместное проживание агрессора с пострадавшими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081066-akmolinka-zayavila-v-politsiyu-na-byvshego-muzha-iz-za-ugroz/

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