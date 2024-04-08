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Жительница Экибастуза избежала ареста из-за детей

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Пьяная женщина на рулем
Вождение в нетрезвом виде. Иллюстративное фото: KittisakJirasittichai / Getty Images

Жительница Экибастуза в нетрезвом состоянии села за руль, но административному аресту не подверглась из-за наличия двоих детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Экибастузе по улице Бухар Жырау около 02.10 сотрудники полиции остановили автомобиль марки Daewoo Matiz под управлением 31-летней женщины, которая находилась в состоянии опьянения.

"Постановлением суда водитель лишена водительских прав на семь лет без административного ареста, так как имеет двоих несовершеннолетних детей", - пояснили в ведомстве.

В МВД отметили, что административный арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, инвалидам первой и второй групп, а также женщинам в возрасте свыше 58 лет, мужчинам свыше 63 лет и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не достигших 14-летнего возраста.

"Только с начала года экибастузскими полицейскими за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечено 53 водителя, каждый был лишен права управления транспортными средствами на семь лет", - рассказал командир роты патрульной полиции УП Экибастуза Болат Мурзалинов.

Отметим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Сегодня стало известно, что группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД ответили, готовы ли идти на на уступки автомобилистам.

Ранее в Актобе полицейские задержали мать троих детей за езду в пьяном виде. Ее уже лишили водительских прав за аналогичный случай в 2021 году, но женщина повторно села за руль в нетрезвом виде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2080670-zhitelnitsa-ekibastuza-izbezhala-aresta-iz-za-detey/

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