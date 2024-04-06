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КНБ провел обыски в Алматинской области: задержаны иностранцы

Опубликовано:

Сотрудник КНБ
Сотрудник КНБ. Иллюстративное фото: facebook.com/knbgovkz

В Алматинской области 22 марта пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, расположенной в частном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, по подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранцев.

"В ходе обысков изъято около 20 кг синтетических наркотиков, 1 тыс. литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления "синтетики".

Предварительно установлено, что обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании", - рассказали в КНБ РК.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. С санкции суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079965-knb-provel-obyski-v-almatinskoy-oblasti-zaderzhany-dva-inostrantsa/

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