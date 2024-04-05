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Задержаны актюбинцы, которые представлялись полицейскими

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Задержанные по подозрению в грабеже
Задержанные. Фото: polisia.kz

Два жителя Актобе пострадали от лженаркоборцов, которые обвинили их якобы в закладке наркотиков, а затем отобрали ценные вещи. Подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейскими задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в совершении грабежей под видом сотрудников полиции.

"Установлено, что подозреваемые на улице останавливали одиноко идущих молодых людей и под видом оперуполномоченных по противодействию наркопреступности, обвиняли их в закладке наркотиков и совершали преступления. У одного потерпевшего они отобрали беспроводные наушники стоимостью 140 тысяч тенге, а у другого - мобильник", - пояснили в МВД.

Подозреваемые задержаны. По факту грабежа проводится досудебное расследование.

Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный неоднократно, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

В феврале в области Абай сотрудники криминальной полиции задержали группу лжеполицейских, которых подозревают в мошенничестве. Как выяснилось, местного жителя остановили неизвестные, которые представились стражами порядка, и сфотографировали его документы. После этого со счета мужчины пропал почти миллион тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079695-zaderzhany-aktyubintsy-kotorye-predstavlyalis-politseyskimi/

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