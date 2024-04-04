Начальника управления миграции осудили в Шымкенте

В Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели дело в отношении двух фигурантов - одного из них обвиняли в получении взяток другого - в посредничестве, передает NUR.KZ.

В ходе судебного заседания выяснилось, что при неоднократном посредничестве подсудимой С. подсудимый Т. являясь начальником Управления миграции ДП Шымкента, получил взятку от А. в размере 3 тыс. долларов для получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане, а так же, получил взятку от З. в размере 5 тыс. долларов для приема в упрощенном порядке гражданства РК.

Вина подсудимых доказана собранными по уголовному делу доказательствами, отметили в суде.

Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 366 ч. 3 п. 4 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев. Он был лишен звания полковника полиции.

Помимо этого С. признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст. 368 ч. 2 УК и ей с применением ст. 55 ч. 6 УК назначено наказание в виде штрафа в 2-х кратном размере суммы взятки 7 137 140 тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

Напомним, что группу из девяти человек, подозреваемых в организации незаконной миграции, задержали в Туркестанской области.

Как уточнили в МВД, по подозрению в организации незаконной миграции оперативники задержали двух женщин и семерых мужчин, одна из них оказалась гражданкой Узбекистана, а остальные - местные жители. Также в полицию стражи порядка доставили шесть граждан Узбекистана.