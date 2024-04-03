"Таких надо резать": окровавленный мужчина выбежал на улицу в Туркестанской области

В Туркестане завершен судебный процесс в отношении 33-летнего жителя села Аксукент, преданного суду по обвинению в покушении на убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Cпециализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области.

Как указывается в приговоре, инцидент произошел в селе Аксукент Сайрамского района 17 октября 2023 года примерно в 16.30. Подсудимый у себя дома употреблял спиртные напитки.

В это время к нему в гости заглянул его знакомый. Хозяин предложил ему выпить вместе, на что гость отказался. Это возмутило мужчину и, схватив нож, он ринулся на визитера со словами: "Таких надо резать".

В ответ гость также вытащил перочинный нож и, сказав: "Я буду защищаться", попытался покинуть дом. Однако был атакован хозяином сзади и получил два удара ножом в спину. Затем нападавший стал наносить отступающему парню ножевые ранения в область живота, головы, плеча.

Окровавленный потерпевший, оказывая активное сопротивление, смог выбежать на улицу. Погоня с расправой продолжилась бы и здесь, но по счастью в этот момент тут проезжал экипаж полицейского патруля, который обезвредил злоумышленника.

Благодаря оперативно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти, однако длительное время ему пришлось находиться на лечении. Нанесенные ему травмы были признаны как тяжкий вред здоровью.

В суде обвиняемый признал вину частично, утверждая, что гость сам бросился на него с перочинным ножом. Других подробностей он вспомнить не мог по причине сильного опьянения.

Суд признал его виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбытием в учреждении УИС средней безопасности.

Решение суда первой инстанции уже вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии со ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.