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Павлодарец избежал колонии, несмотря на доказанность вины в изнасиловании малолетних

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Качели и тень на земле
Качели. Иллюстративное фото: liebre/Getty Images

Павлодарца, обвиненного в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, не смогли привлечь к ответственности из-за психического заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

Уголовное дело в отношении мужчины рассмотрели в закрытом режиме, а потому подробности и обстоятельства не разглашаются.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвинения были предъявлены по ст.120 ч.4 (Изнасилование малолетнего) и ст.121 ч.4 (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего) УК РК. В деле фугирует не один потерпевший.

"Факт совершения общественно опасных деяний доказан показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами. По результатам проведенных по делу судебных экспертиз обвиняемый признан лицом, которое не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Здесь добавили, что подсудимый невменяемый, а потому не подлежит уголовной ответственности. В итоге его отправили на принудительное лечение в павлодарский центр психического здоровья.

Отметим, что согласно ст.120 ч.4 УК РК изнасилование малолетнего наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

За насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего, по ст.121 ч.4 УК РК предусмотрено аналогичное наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077706-pavlodarets-izbezhal-kolonii-nesmotrya-na-dokazannost-viny-v-iznasilovanii-maloletnih/

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