Осужден бывший заместитель районного акима Шымкента (видео)

Осужден экс-заместитель акима Енбекшинского района Шымкента Ерик Тленшин. На оглашении приговора присутствовали его бывшие коллеги, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в профилактических целях по инициативе Антикоррупционной службы путем достижения взаимного соглашения с судебными органами коллективы госслужащих, обвиняемых в коррупции, участвуют в заседаниях суда.

Так, 1 апреля текущего года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении заместителя акима Енбекшинского района Тленшина, главного специалиста данного акимата Балкыбекова, а также представителя подрядной организации Манат.

Приговор оглашен в присутствии бывших коллег осужденных.

"Указанным лицам назначены наказания в виде лишения свободы сроком 11, 10 лет и 3 года соответственно.

Они признаны виновными в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при выполнении работ по благоустройству мегаполиса в рамках заключенного договора о госзакупках, а также по факту хищения бюджетных средств в сумме 28 млн тенге, выделенных на содержание кладбищ", - сообщили в Антикоре.

Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

По информации официального сайта аппарата акима Енбекшинского района Шымкента, Ерик Тленшин родился 19 сентября 1974 года в Сайрамский районе ЮКО (ныне Туркестанская область).

Образование - высшее. В 2001 году окончил университет Аулие-Ата по специальности "юрист", в 2004 году - ЮКГУ им. М.Ауезова по цпециальности "инженер-технолог", в 2005 году - Международный казахско-турецкий университет, "бакалавр государственного управления".

Начал карьеру в 1999 году главным специалистом округа по работе с населением №12, №6, управления по работе с населением №1 Шымкента.

Далее был ведущим специалистом отдела мобилизации аппарата акима ЮКО; начальником административного отдела департамента мобилизационной подготовки и ЧС ЮКО; главным специалистом отдела мобилизационной подготовки Департамента по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий в Шымкенте; начальником отдела мобилизационной подготовки Департамента по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий в Шымкенте; главным специалистом отдела мобилизационной подготовки Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО.

С октября 2013 года занимал пост заместителя акима Енбекшинского района Шымкента.