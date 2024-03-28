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Эзотерика

Гибель девочки во время Кантара: военнослужащему отменили оправдательный приговор

Опубликовано:

Январские события в Алматы
Январские события в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Апелляционная коллегия пересмотрела дело военнослужащего, который отдал приказ, из-за которого погибла девочка во время Кантара. Его осудили на 7 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Верховного суда, в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего Ж., обвиняемого в превышении власти, с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия - пункт 1 часть 2 статьи 451 УК РК.

"Ранее суд первой инстанции оправдал подсудимого за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения. Уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании под грифом "секретно". Апелляция пересмотрела дело по жалобам потерпевшей стороны и протесту прокурора", - говорится в сообщении.

Между тем, судебная коллегия установила, что 7 января 2022 года около 19.30 часов подсудимый, находясь на блокпосту, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся к блокпосту автомашине.

В результате обстрела девочка 2017 года рождения получила огнестрельное ранение, от которого скончалась. Кроме того, еще одна несовершеннолетняя девочка - 2006 года рождения - получила пять огнестрельных ранений, причинивших ей тяжкий вред здоровью.

"Вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

Судебной коллегией Военного суда РК оправдательный приговор отменен и постановлен новый обвинительный приговор, которым Ж. признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы", - сообщили в суде.

Там отметили, что в адрес министра обороны РК вынесено частное постановление о допущенных военнослужащими нарушениях закона, а также причинах и условиях, способствовавших совершению преступления для принятия мер по их устранению и недопущению впредь.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.

Гибель 4-летней девочки во время январских событий

Трагедия произошла 7 января 2022 года. Бывший уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщала, что вечером, в 19:00, на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева под обстрел попал автомобиль, в котором находились сестры. Младшая девочка, 4 года, погибла на месте. Ее 15-летняя сестра была госпитализирована с пулевым ранением.

Дело о гибели 4-летней девочки рассматривал Военный суд Алматинского гарнизона – первое заседание было назначено на 26 июля прошлого года.

Обвиняемым по делу проходил военнослужащий Арман Жуман. Его судили за превышение власти с применением оружия, повлекшее смерть несовершеннолетней.

Сам процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.

Также в Главной военной прокуратуре сообщали о том, что отец погибшей отказался от допуска к госсекретам. Подчеркивалось, что его предупредили о последствиях отказа.

Позже ведомство прокомментировало информацию о том, что отца погибшей во время январских событий девочки не допускают на судебное заседание.

Ранее суд оправдал военнослужащего Жумана по делу о гибели 4-летней девочки во время январских событий. Однако сообщалось, что прокурором внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074887-gibel-devochki-vo-vremya-kantara-apellyatsionnyy-sud-otmenil-opravdatelnyy-prigovor-voennosluzhaschemu/

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