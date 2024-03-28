Преступление трехлетней давности раскрыли в Кызылординской области (видео)

В Кызылординской области мужчина с оружием совершил разбойное нападение на автозаправку и три года скрывался от правосудия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, вечером 21 февраля 2021 года в Кызылординской области неизвестный в маске совершил разбойное нападение на АЗС на трассе Шымкент - Самара и, угрожая оружием кассиру и охраннику, похитил деньги.

По данному факту возбудили уголовное дело.

"В январе этого года задержан подозреваемый - 25-летний житель Шиелийского района. По месту жительства у него изъят самодельный обрез", - рассказали в МВД.

Подозреваемого взяли под стражу.

Отметим, что в соответствии со ст.192 УК РК разбой - это нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия.

Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В феврале в Костанайской области в результате введенного специального плана задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном разбое. Сейчас он находится под арестом. По информации полиции, угрожая оружием, в одном из пунктов приема металла он завладел 792 тыс. тенге и скрылся.