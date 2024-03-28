Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Преступление трехлетней давности раскрыли в Кызылординской области (видео)

Опубликовано:

Мужчина ограбил автозаправку
Разбойное нападение. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Кызылординской области мужчина с оружием совершил разбойное нападение на автозаправку и три года скрывался от правосудия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, вечером 21 февраля 2021 года в Кызылординской области неизвестный в маске совершил разбойное нападение на АЗС на трассе Шымкент - Самара и, угрожая оружием кассиру и охраннику, похитил деньги.

По данному факту возбудили уголовное дело.

"В январе этого года задержан подозреваемый - 25-летний житель Шиелийского района. По месту жительства у него изъят самодельный обрез", - рассказали в МВД.

Подозреваемого взяли под стражу.

Отметим, что в соответствии со ст.192 УК РК разбой - это нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия.

Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

В феврале в Костанайской области в результате введенного специального плана задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном разбое. Сейчас он находится под арестом. По информации полиции, угрожая оружием, в одном из пунктов приема металла он завладел 792 тыс. тенге и скрылся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074791-prestuplenie-trehletney-davnosti-raskryli-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.