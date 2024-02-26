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Специальный план и досмотр авто: подозреваемого задержали в Костанайской области (видео)

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Досмотр авто в Костанайской области
Досмотр авто. Кадр из видео: polisia.kz

В Костанайской области в результате введенного специального плана задержан мужчина, подозреваемый в вооруженном разбое. Он находится под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, днем 24 февраля подозреваемый, угрожая оружием, в одном из пунктов приема металла Костанайского района завладел деньгами в сумме 792 тысячи тенге и скрылся.

Для его поимки был введен специальный план, организован розыск, в том числе проверялся автотранспорт.

Подозреваемый с деньгами и оружие
Подозреваемый и оружие. Фото: polisia.kz

"Подозреваемого мы задержали в Рудном. Изъяли предмет, похожий на пистолет, деньги и балаклаву. Проводятся все необходимые следственные действия. По оружию назначена экспертиза", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Юрий Полюхов.

Стражи порядка поблагодарили население за понимание и извинились за причиненные неудобства в связи с перекрытием дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанае досматривают автомобили, въезжающие в город со стороны Корейского моста. В ДП региона пояснили, что в городе Тобыле было совершено уголовное правонарушение, по которому был объявлен специальный план. Полицейскими принимались меры по поимке подозреваемого. Жителей попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

Добавим, что согласно ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062965-spetsialnyy-plan-i-dosmotr-avto-podozrevaemogo-zaderzhali-v-kostanayskoy-oblasti-video/

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