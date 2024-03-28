Казахстанец потребовал 20 тыс. долларов у токал, которая вышла замуж за другого

В Шымкенте завершился судебный процесс над 47-летним мужчиной, требовавшим возмещения материальных затрат от бросившей его второй неофициальной жены, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Шымкента.

Мужчина обвинялся по ст.194 ч.3 п.2 УК РК (Вымогательство). Как рассказали в суде фигуранты уголовного дела, шесть лет назад они познакомились через социальные сети и стали проживать совместно.

Мужчина был к тому времени уже женат, но новая возлюбленная была согласна оставаться на положении токал. В течение шести лет он материально обеспечивал обе семьи. Однако затем первая супруга родила ему сына. Узнав об этом, вторая жена заключила официальный брак с другим мужчиной.

После этого брошенный житель Шымкента потребовал от изменницы 20 000 долларов США, заявляя, что такую сумму он потратил на ее содержание.

Женщина заявила в полицию, что подверглась шантажу и вымогательству со стороны бывшего возлюбленного, угрожавшего опубликовать компрометирующие ее материалы в соцсетях. Подозреваемый был задержан при получении от потерпевшей муляжа в 2 млн тенге.

В суде обвиняемый частично признал свою вину, но обосновал свои требования тем, что он везде представлял потерпевшую как свою вторую жену, заботился о ее благополучии, здоровье, покупал ей золотые украшения, устраивал праздники и торжества.

Потерпевшая также заявила о примирении с бывшим мужем и ходатайствовала о переквалификации статьи с вымогательства на самоуправство.

Суд также счел, что в данном случае имело место самоуправство. Мужчина признан виновным по ст.389 ч.2 УК РК. С учетом примирения сторон суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности. Приговор никто не обжаловал, он уже вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.194 ч.3 п.2 УК РК вымогательство с целью получения имущества в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

А в соответствии со ст.389 ч.2 УК РК самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.