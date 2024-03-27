Беременная павлодарка после избиения родственником потеряла ребенка и память

28-летняя павлодарка после избиения, находясь на 9 месяце беременности, лишилась ребенка. Девушка сейчас проходит курс реабилитации, однако сколько это займет времени, врачи говорить не берутся. Пострадавшая перенесла несколько операций на головной мозг, передает NUR.KZ.

Павлодарка оказалась в больнице 12 февраля 2024 года. По словам врачей, была в тяжелом состоянии, буквально сразу ее отправили на операцию на головной мозг. Сейчас девушка ничего не помнит о своем избиении.

"Кто меня избил и как избил, я ничего не помню. Память сейчас совсем плохая. Мы с мужем жили хорошо, мы простая семья, с родственниками мужа хорошо общаемся. Мы ждали ребенка. Вот, что я помню", - говорит пострадавшая.

Девушка была на 9 месяце беременности, однако из-за травм, полученных при избиении, ребенок погиб. Сейчас ей предстоит долгая реабилитация и не факт, что память удастся восстановить.

"Ни один курс реабилитационного лечения. Дальнейшее наблюдение, лечение у невропатолога, у психологов, возможно, у гинекологов по месту жительства, то есть ее ждет еще длительное восстановление", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии первой городской больницы Даурен Сафиулла.

Избиение подтвердили в полиции. По информации стражей порядка, подозреваемый - младший брат мужа девушки. Расследование проводят по факту покушения на убийство.

"Подозреваемый в особо тяжком преступлении арестован. 12 февраля подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанес телесные повреждения супруге старшего брата. С травмами женщина госпитализирована", - сообщил заместитель начальника Южного отдела полиции УП Павлодара Алибек Салатов.

Другие подробности дела в полиции не разглашают в интересах следствия.

Добавим, что согласно ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии со ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.