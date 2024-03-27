Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Вынесен приговор по делу павлодарца, задушенного спустя 2 часа после рождения сына

Опубликовано:

Арназ Рспаев
Арназ Рспаев. Фото: предоставлено Бикеш Рспаевой

Обвиняемому в убийстве павлодарца Арназа Рспаева, который умер спустя два часа после рождения сына, назначили 10 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что доказательств вины собрано достаточно, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство). На заседаниях заслушали ряд свидетелей, в числе которых участники событий, произошедших в августе 2023 года, а также полицейские и эксперты. Основываясь на этом, суд пришел к выводу, что вина доказана.

"Признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.99 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

В числе потерпевших в суде выступили мать Арназа, а также его супруга. Суд обязал обвиняемого выплатить каждой по 7 миллионов тенге за моральный вред. Между тем родные хоть и считают приговор мягким, но подавать апелляцию не хотят.

"Когда были прения, когда я говорила свое мнение, он нагло смеялся над моими словами, он прям стоял и смеялся. Это какой-то кошмар, не было раскаяния. Когда был второй суд, я смотрела ему в глаза минут 20, и минут 20 он даже не отводил глаза. Он нагло смотрел мне в глаза, у него нет раскаяния", - высказалась мать убитого Бикеш Рспаева.

Напомним, павлодарец Арназ Рспаев 3 августа 2023 года узнал о рождении сына и отмечал это событие. Поздно ночью 4 августа мужчина возвращался домой вместе с братом, где их окликнул нетрезвый прохожий. Парни не стали с ним беседовать и пошли дальше, но он направился за ними. Догнав, сначала избил Арназа, а затем задушил.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074221-vynesen-prigovor-po-delu-pavlodartsa-zadushennogo-spustya-2-chasa-posle-rozhdeniya-syna/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.