Вынесен приговор по делу павлодарца, задушенного спустя 2 часа после рождения сына

Обвиняемому в убийстве павлодарца Арназа Рспаева, который умер спустя два часа после рождения сына, назначили 10 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что доказательств вины собрано достаточно, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство). На заседаниях заслушали ряд свидетелей, в числе которых участники событий, произошедших в августе 2023 года, а также полицейские и эксперты. Основываясь на этом, суд пришел к выводу, что вина доказана.

"Признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.99 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

В числе потерпевших в суде выступили мать Арназа, а также его супруга. Суд обязал обвиняемого выплатить каждой по 7 миллионов тенге за моральный вред. Между тем родные хоть и считают приговор мягким, но подавать апелляцию не хотят.

"Когда были прения, когда я говорила свое мнение, он нагло смеялся над моими словами, он прям стоял и смеялся. Это какой-то кошмар, не было раскаяния. Когда был второй суд, я смотрела ему в глаза минут 20, и минут 20 он даже не отводил глаза. Он нагло смотрел мне в глаза, у него нет раскаяния", - высказалась мать убитого Бикеш Рспаева.

Напомним, павлодарец Арназ Рспаев 3 августа 2023 года узнал о рождении сына и отмечал это событие. Поздно ночью 4 августа мужчина возвращался домой вместе с братом, где их окликнул нетрезвый прохожий. Парни не стали с ним беседовать и пошли дальше, но он направился за ними. Догнав, сначала избил Арназа, а затем задушил.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.