Бил табуреткой и дубинкой: дело командира взвода прокомментировали в Минобороны

Дело в отношении командира взвода войсковой части в Актау о превышении власти прокомментировали в Министерстве обороны РК. Военнослужащего могут уволить, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РК, в августе 2023 года в одной из воинских частей Актауского гарнизона был выявлен факт превышения власти, допущенный командиром взвода в отношении военнослужащих срочной службы.

Проведены следственные мероприятия. Решением Военного суда Актюбинского гарнизона дело было прекращено по примирению сторон.

Согласно п.2 ст.26 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих РК" после вступления в законную силу приговора суда военнослужащий, допустивший правонарушение, будет уволен из Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам.

"Отмечаем, что вопросы профилактики правонарушений, выявления и пресечения нарушений уставных правил взаимоотношений в армейской среде находятся на особом контроле руководства Вооруженных сил", - подчеркнули в Министерстве обороны.

Сообщается, что по всем формам их проявлений принимаются меры правового и дисциплинарного воздействия.

"Подобные факты правонарушений в Вооруженных силах носят единичный характер. При этом ни один случай не остается без внимания. Органам уголовного преследования в ходе следственных мероприятий оказывается полное содействие", - отметили в министерстве.

Напомним, командир взвода войсковой части в Актау оказался в суде из-за нескольких эпизодов превышения власти. Отмечалось, что он бил новобранцев табуреткой и дубинкой по голове. Потерпевшими стали пятеро солдат срочников, однако они написали заявление о примирении сторон. В связи с этим Военный суд Актюбинского гарнизона прекратил уголовное дело.

В соответствии со ст.451 УК РК превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.