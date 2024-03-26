Бил табуреткой и дубинкой по голове: военнослужащий из Актау оказался в суде

Командир войсковой части в Актау оказался в суде за превышение власти. Потерпевшими стали пятеро солдат срочников, однако они написали заявление о примирении сторон, передает "Диапазон".

Командира войсковой части в Актау обвинили в превышении власти. Сообщается о нескольких случаях.

"Он построил личный состав новобранцев и стал бить одного из них деревянной дубинкой по голове и интересовался, знает ли тот его фамилию. Молодой солдат назвал неправильную фамилию, за что получил еще несколько ударов от своего командира. Такие же удары дубинкой от своего командира получили и несколько других срочников", – сообщает портал.

В другом случае обвиняемый ударил одного из солдат кулаком за опоздание на построение. Позже его же, согласно приведенной информации, ударил по голове несколько раз табуреткой, а потом продолжил бить ногами и кулаком. При этом поводом такой агрессии послужило якобы то, что рядовой матерился на учебных занятиях.

Еще одному солдату на полигоне обвиняемый сломал часть зуба кулаком.

Следствие признало потерпевшими пятерых военнослужащих, однако они простили обвиняемого и написали заявление о примирении сторон. Сам командир вину признал и согласился на примирение.

В связи с этим Военный суд Актюбинского гарнизона прекратил уголовное дело, постановление в законную силу пока не вступило.

Согласно статье 451 УК РК, превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается: