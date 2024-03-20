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Видео с полуголым мужчиной с топором рассылают казахстанцы

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Мужчина с топором в городе
Место происшествия. Кадр из видео: рассылка в мессенджере

В мессенджерах рассылают видео нападения мужчины с топором на людей. Указывается, что якобы это произошло в Семее. В ДП области Абай опровергли эту информацию, передает NUR.KZ.

На кадрах рассылаемого видео видно полураздетого мужчину, который бежит за человеком, потом валит его на землю и начинает наносить удары топором. Указывается, что якобы это произошло в Семее.

В ДП области Абай опровергли информацию.

"Инцидент произошел не у нас, а в России", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, происшествие случилось в Абакане 15 марта текущего года.

По версии следствия, в утреннее время подозреваемый, находясь на улице Некрасова, в ходе бытового конфликта напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове. Потерпевший был доставлен в больницу.

Подозреваемого задержали в квартире по месту его проживания. Им оказался 33-летний уроженец Республики Тыва. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

О преступлении сообщали и ряд российских СМИ.

Напомним, осенью прошлого года в соцсетях также появилась информация, что в Семее орудует маньяк, который нападает на девушек.

В ДП области Абай пояснили, что приняли меры по проверке распространяемых сведений. В результате проведенных работ было установлено, что сообщения о нападениях на девушек в левобережной части города не соответствуют действительности. Стражи порядка напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071449-video-s-polugolym-muzhchinoy-s-toporom-rassylayut-kazahstantsy/

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