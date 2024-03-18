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Сотрудницу школы заподозрили в краже в Туркестанской области

Опубликовано:

Школьный кабинет
Школа. Иллюстративное фото: Vladimir- / Getty Images

В Туркестанской области полицейские вернули школьнице похищенный телефон. Подозреваемой в его краже стала сотрудница школы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отырарского районного отдела полиции установили 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи.

"Как выяснилось, подозреваемая работала уборщицей в школе. В тот день, убираясь в женской раздевалке в спортзале, она похитила с полки мобильный телефон. Краденый мобильник женщина продала, а деньги потратила на свои нужды", - пояснили в МВД.

Сотрудники полиции изъяли похищенный телефон и передали законной владельце.

В настоящее время проводятся следственные действия и проверяется возможная причастность женщины к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Ранее стало известно, что в Алматы стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в десятках краж из продуктовых магазинов. Во многих из них моменты преступления сняли камеры видеонаблюдения. По информации полиции, на данном этапе досудебного расследования установлена причастность задержанного к 56 фактам краж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070342-sotrudnitsu-shkoly-zapodozrili-v-krazhe-v-turkestanskoy-oblasti/

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