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Сразу в 56 кражах подозревают одного алматинца: его "работу" регулярно ловили камеры (видео)

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Момент кражи из магазина в Алматы
Момент кражи из магазина в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в десятках краж из продуктовых магазинов. Во многих из них моменты преступления снимали камеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным стражей порядка, фигурант причастен к десяткам краж товаров народного потребления в продуктовых магазинах.

Представители МВД опубликовали видео, на котором видно несколько моментов краж.

Так, на всех отрывках заметно, как среди прилавков в магазине ходит человек в черной куртке с капюшоном и в кепке, а также в медицинской маске и с рюкзаком.

В моменты, когда никто на него не смотрит, мужчина складывал в рюкзак товары. В одном из случаев видно, как он набирает товары стопками с прилавка возле кассы, а в финальном отрывке – уносит из магазина сразу целую коробку с продуктами.

"В результате оперативных мероприятий задержан мужчина, который подозревается в совершении хищений в магазинах и супермаркетах, путем свободного доступа: когда никто не наблюдал за "посетителем", он тайно похищал товары народного потребления.

На данном этапе досудебного расследования установлена причастность задержанного к 56 фактам краж. Вероятно, количество преступных эпизодов может быть намного больше. В связи с этим личность подозреваемого проверяется на причастность к другим преступлениям", – сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070294-srazu-v-56-krazhah-podozrevayut-odnogo-almatintsa-ego-rabotu-regulyarno-lovili-kamery-video/

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