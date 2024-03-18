Казахстанец убил и расчленил сожительницу из-за потраченных ею 36 тыс. тенге

Появились новые подробности дела об убийстве женщины в Павлодарской области. Ссора, которая привела к ее смерти, началась из-за 36 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда пересмотрено уголовное дело по факту убийства, поступившее по апелляционной жалобе осужденного.

В ходе рассмотрения дела стали известны новые детали убийства женщины, чье тело было обнаружено расчлененным в реке.

"31 октября 2022 года мужчина у себя дома в селе Теренколь Павлодарской области в ходе словесного конфликта со своей сожительницей из-за потраченных ею денежных средств в сумме 36 тыс. тенге кулаками нанес ей множественные удары в область грудной клетки слева и по всем частям тела", - установил суд.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

"1 ноября 2022 года мужчина с целью скрыть совершенное преступление взял в кладовке топор и пилу, с помощью которых расчленил тело, и на следующий день, положив его в три мешка из пропилена, вывез на берег реки Иртыш, где выбросил в воду", - рассказали в суде.

В апелляционной жалобе осужденный просил отменить приговор суда первой инстанции и вынести оправдательный приговор.

Коллегия изучила материалы уголовного дела и пришла к выводу о законности приговора суда первой инстанции, так как вина мужчины была полностью доказана протоколами следственных действий, заключениями судебных экспертиз и иными доказательствами.

В этой связи приговор был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденного - без удовлетворения.

Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, что в начале 2024 года приговором СМУС Павлодарской области 50-летний житель Павлодарской области был признан виновным в убийстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии максимальной безопасности.

Убийство женщины произошло в октябре 2022 года, но задержали подозреваемого лишь в августе 2023 года. В ходе судебного разбирательства мужчина стал отрицать вину. В суде он заявил, что в сентябре 2022 года сожительница от него ушла и больше он ее не видел.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.