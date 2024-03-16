Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Пятерых пакистанцев задержали на станции Кокшетау

Опубликовано:

Пакистанцы в Кокшетау
Пакистанцы. Фото: polisia.kz

Пять граждан Пакистана были задержаны на станции Кокшетау за нарушение казахстанского миграционного законодательства. Они не выехали из страны в указанные в визе сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 15 марта при проведении ОПМ "Мигрант" сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кокшетау выявлены пять граждан Пакистана, которые нарушили миграционное законодательство РК.

Как отметили правоохранители, иностранцы уклонились от выезда из страны в указанные в визе сроки. Им 21, 36, 39, 41 и 42 года.

Пакистанцы в Кокшетау
Пакистанцы. Фото: polisia.kz

Мужчины привлечены к административной ответственности. Один из них оштрафован на 15 МРП (55 380 тенге), материалы в отношении остальных направлены в Специализированный суд по административным правонарушениям Кокшетау для принятия процессуального решения.

Им грозит административная ответственность вплоть до выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд сроком на пять лет.

Напомним, ранее полицейские выявили граждан Таджикистана, нелегально работавших сортировщиками твердых бытовых отходов в Петропавловске. Собранные материалы были переданы в административный суд. Нарушителям грозил штраф.

А в Алматы в феврале задержали нелегальных мигрантов из стран Африки. В результате 16 иностранцев, не имевших документы, были водворены в приемник-распределитель ДП, еще по 8 гражданам решался вопрос о принудительной депортации из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2069439-pyateryh-pakistantsev-zaderzhali-na-stantsii-kokshetau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.