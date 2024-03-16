Пятерых пакистанцев задержали на станции Кокшетау

Пять граждан Пакистана были задержаны на станции Кокшетау за нарушение казахстанского миграционного законодательства. Они не выехали из страны в указанные в визе сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 15 марта при проведении ОПМ "Мигрант" сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кокшетау выявлены пять граждан Пакистана, которые нарушили миграционное законодательство РК.

Как отметили правоохранители, иностранцы уклонились от выезда из страны в указанные в визе сроки. Им 21, 36, 39, 41 и 42 года.

Пакистанцы. Фото: polisia.kz

Мужчины привлечены к административной ответственности. Один из них оштрафован на 15 МРП (55 380 тенге), материалы в отношении остальных направлены в Специализированный суд по административным правонарушениям Кокшетау для принятия процессуального решения.

Им грозит административная ответственность вплоть до выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд сроком на пять лет.

Напомним, ранее полицейские выявили граждан Таджикистана, нелегально работавших сортировщиками твердых бытовых отходов в Петропавловске. Собранные материалы были переданы в административный суд. Нарушителям грозил штраф.

А в Алматы в феврале задержали нелегальных мигрантов из стран Африки. В результате 16 иностранцев, не имевших документы, были водворены в приемник-распределитель ДП, еще по 8 гражданам решался вопрос о принудительной депортации из Казахстана.