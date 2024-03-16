Насильнику-рецидивисту вынесли приговор в Туркестанской области

В Туркестанской области завершился судебный процесс в отношении мужчины, обвиненного в попытке изнасилования 11-летней девочки в Кентау. Вынесен приговор, передает Otyrar.kz.

Преступление произошло в апреле прошлого года. Попытка надругательства произошла, когда девочка играла во дворе своего дома. Она стала сопротивляться, тогда злоумышленник начал жестоко бить и душить школьницу. Помогли прохожие.

Мужчина предстал перед судом по ч.3 ст.24-ч.4 ст.120 УК РК.

Как выяснилось, он был осужден в 2018 году за насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства и грабежом и совершенные по предварительному сговору. Через 9 дней после выхода из колонии подозреваемый пошел на рецидив.

В суде мужчина свою вину признал частично и заявил, что не хотел насиловать девочку, а подошел к ней якобы пообщаться.

"Решением суда подсудимый признан виновным в покушении на изнасилование малолетней, признан опасный рецидив преступлений. Путем частичного сложения наказаний он приговорен к лишению свободы на срок 15,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - рассказал пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев.

Приговор не вступил в законную силу. Мужчина планирует обжаловать решение суда первой инстанции. Апелляция пройдет 19 марта.

Напомним, в апреле 2023 года в Кентау избили и пытались изнасиловать девочку, ее госпитализировали. Полицейским по видеозаписям с места происшествия удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали. Им оказался ранее судимый местный житель.

Сначала дело возбудили по ч.1 ст.293 УК РК "Хулиганство". Позже оно было переквалифицировано на ч.3 ст.24 УК РК и ч.4 ст.120 УК РК "Покушение на изнасилование малолетней".

Добавим, что согласно ч.4 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении малолетней, наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.