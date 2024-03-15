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Эзотерика

Двое детей оказались в списках умерших в области Абай

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Дети играют на полу
Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

В области Абай в ходе проверки выяснилось, что двое детей дошкольного возраста оказались в списках умерших, а погибший ребенок числился живым, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в области Абай в связи с ростом подростковой преступности и правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, принимаются меры по повышению эффективности работы уполномоченных органов по профилактике.

"Несмотря на то, что по области в образовательных учреждениях установлено 8 тыс. камер видеонаблюдения, ожидаемых результатов по снижению преступности не достигнуто", - отметили в прокуратуре.

Как сообщили в надзорном органе, на территории школ или возле них продолжают совершать преступления.

"Так, в феврале текущего года два студента, угрожая ножом, вымогали у ученика девятого класса 30 тыс. тенге", - поделились в прокуратуре.

По данному факту начато досудебное расследование.

Также было установлено, что на протяжении трех лет в Семее девятилетний ребенок не посещал школу. После вмешательства прокуратуры конституционные права несовершеннолетнего были восстановлены - мальчика приняли в первый класс. 

В другом случае шестнадцатилетний подросток в течение пяти лет вместо школы получал образование в медресе, которое не относится к образовательным учреждениям.

В некоторых районах в результате недолжного учета двое детей дошкольного возраста оказались в списках умерших, а погибший ребенок числился живым.

"В настоящее время данные приведены в соответствие", - подчеркнули в надзорном органе.

По результатам анализа прокуратурой области Абай с участием государственных органов проведен Координационный совет по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Напомним, ранее в Актобе полицейские при получении денег задержали группу студентов, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы у учащегося колледжа с угрозой применения насилия.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2069031-dvoe-detey-okazalis-v-spiskah-umershih-v-oblasti-abay/

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