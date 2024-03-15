Ударил ножом после отказа раздеться: жителя ЗКО осудили за попытку изнасилования девушки

Жителя ЗКО осудили на пять лет за попытку изнасилования. В момент преступления мужчина находился под наркотиками и нанес девушке несколько ударов ножом, передает "Мой город".

Как следует из материалов уголовного дела, житель Аксая возле дома №21 десятого микрорайона познакомился с девушкой. Далее он увел ее в безлюдное место за ограждение физкультурно-оздоровительного клуба и с целью изнасилования потребовал раздеться.

"Получив отказ, мужчина достал из кармана куртки канцелярский нож и четыре раза ударил им девушку. Она получила колото-резаные раны головы, шеи и правого плеча. После потерпевшая начала кричать и убежала в сторону дома №19 в десятом микрорайоне Аксая.

Таким образом преступник не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Он скрылся в неизвестном направлении и по пути потерял лезвие канцелярского ножа", - говорится в сообщении областного суда.

Суд признал мужчину виновным в попытке изнасилования. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 9 сентября прошлого года. Местная жительница поздно вечером возвращалась домой и встретила парня, который попросил помочь подсказать нужный ему адрес. При общении он начал бить ее ножом и попытался изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

Стражи порядка установили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Отметим, что по ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Согласно ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.