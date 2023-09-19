Подозреваемого в попытке изнасилования в Аксае задержали с помощью камер

В Аксае мужчину задержали по подозрению в попытке изнасилования. Стражи порядка установили подозреваемого с помощью камер, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, преступление было совершено в ночь на 9 сентября.

"Девушка поздно вечером возвращалась домой и встретила парня, который попросил помочь подсказать нужный ему адрес. При общении он начал бить ее и попытался изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, после чего преступник скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

Мужчина на записи камеры. Фото: t.me/police_of_kz

Вернувшись домой, потерпевшая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.

Стражи порядка задержали 34-летнего подозреваемого. Полицейские установили, что мужчина является приверженцем деструктивного религиозного течения. Его поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 24 и 120 УК РК.

Добавим, что, согласно статье 24 УК РК:

приготовлением к преступлению признаются совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли лица обстоятельствам; уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, а также за приготовление к террористическому преступлению; покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам; уголовная ответственность наступает за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за покушение на террористическое преступление; уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление наступает по той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на соответствующую часть данной статьи.

Также отметим, что, согласно статье 120 УК РК, изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.