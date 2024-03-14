Алименты не удерживали с зарплаты сельского акима в ЗКО

Бухгалтер сельского акимата не произвела своевременного отчисления алиментов с зарплаты акима. За это наступила административная ответственность, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент юстиции ЗКО.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, к административной ответственности по ст.670 КоАП РК привлечено должностное лицо акимата сельского округа.

"Бухгалтер акимата сельского округа, являясь должностным лицом, не произвела своевременное удержание и перечисление взыскателю алиментов из заработной платы акима сельского округа. В связи с чем была привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 15 МРП (55 380 тенге)", - пояснили в Департаменте юстиции ЗКО.

Отметим, что по ст.670 КоАП РК неисполнение постановлений и законных требований судебного исполнителя, связанных с исполнением исполнительного документа, в том числе о представлении в назначенный им срок сведений о месте работы должника и его доходах, производстве удержания согласно исполнительному документу и пересылке взысканной суммы взыскателю, по обращению взыскания на денежные суммы и имущество должника, находящиеся у иных физических и юридических лиц, влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на должностных лиц - в размере 15 МРП (55 380 тенге), на юридических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге).

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