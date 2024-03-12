Казахстанца осудили за убийство невесты и покушение на жизнь ее родных

25-летний житель города Каражал в области Ұлытау предстал перед судом за убийство невесты и покушение на жизнь ее родственников, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Дело в отношении 25-летнего подсудимого поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Ұлытау в декабре прошлого года.

В ходе судебных слушаний он вину не признал.

По материалам дела, прошлым летом подсудимый решил жениться и стал сожительствовать с погибшей. Однако между ними часто возникали ссоры, после которых девушка жаловалась родным на поведение избранника.

Сообщается, что ночью 4 августа после очередной ссоры родственники девушки решили забрать ее домой. Они приехали на машине и, несмотря на протесты жениха, увезли девушку. Однако далеко уехать несостоявшийся зять им не дал. Он стал преследовать автомобиль невесты на своей машине, по дороге протаранил их сзади, а затем дважды стукнул с боку, после чего машина потерпевших вылетела с дороги на скорости и перевернулась.

В результате ДТП девушка получила обширные травмы и позже скончалась в больнице города Каражал. Ее родственники тоже получили увечья, но остались живы. В суде они требовали для подсудимого самого сурового наказания.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве девушки и покушении на жизнь ее родственников. По совокупности ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Он будет отбывать его в колонии средней безопасности.

"С учетом имущественного положения подсудимого гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации за моральный вред удовлетворен частично. С осужденного в пользу потерпевшей взыскано 8 миллионов тенге. В пользу владельца разбитого авто взыскан материальный ущерб в размере 1,7 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу. Осужденный имеет право его обжаловать", - огласила приговор судья Нургуль Кендирбаева.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанца подозревают в убийстве невесты и покушении на жизнь ее родственников.

По информации пресс-службы ДП области Ұлытау, подозреваемый нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, в котором погибла молодая девушка и получили травмы ее родственники.

Отметим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии с п.1 ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

На основании ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.