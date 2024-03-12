Актюбинка из-за зятя лишится свободы

Зять актюбинки оставил авто на парковке ТРЦ, поэтому она по требованию охраны забрала машину. Но для этого села за руль пьяной второй раз, уже лишенная прав, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, после того, как 51-летняя женщина второй раз попалась на вождении подшофе, на нее завели уголовное дело по статье "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Женщина рассказала в суде, что в 2022 году ее лишили прав на 7 лет, с тех пор она никогда не садилась за руль, а на ее автомобиле ездил супруг дочери.

Но в тот день она отдыхала с подругой в кафе и пила пиво. Так вышло, что незадолго до этого ее зять оставил автомобиль на парковке бизнес-центра, а сам уехал на вахту. И вот охрана этого центра позвонила ей и потребовала убрать машину с парковки.

Она села за руль в нетрезвом виде, чтобы отогнать машину домой, но по пути ее остановили полицейские. Женщина просила не лишать ее свободы, так как помимо старшей дочери у нее еще есть маленькие дети.

Суд признал ее виновной в преступлении и приговорил к одному году лишения свободы. Но, учитывая, что осужденная воспитывает маленьких детей, наказание отсрочили на два года. Также по приговору суда ее лишили водительских прав пожизненно.

Отметим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в январе в Актобе полицейские задержали мать троих детей за езду в пьяном виде. Ранее ее лишили водительских прав за аналогичный случай. Женщина была доставлена в изолятор временного содержания.