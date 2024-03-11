КНБ провел обыски по делу с ущербом на 3,5 млрд тенге (видео)

Департаментом Пограничной службы КНБ по области Жетісу совместно с полицейскими в приграничной зоне по подозрению в незаконной реализации дериватов диких животных задержаны трое казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе обысков у подозреваемых изъяты 1 382 штуки рогов сайги.

"По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от деятельности задержанных лиц оценивается более чем в 3,5 млрд тенге. Проводится досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса РК", - отметили в КНБ.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Между тем МВД в своем новостном Telegram-канале дополнило, что автомашину Mitsubishi Galant, в которой находились трое мужчин, остановили на одной из улиц Жаркента.

"В салоне и багажнике автомашины обнаружены коробки и сумки с сайгачьими рогами. Общее их количество составило 1 382 единицы. По факту незаконного обращения с дериватами редких животных с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", - отметил заместитель начальника ДП области Жетісу Ельдар Абдикенов.

Подозреваемые водворены в ИВС. Расследование продолжается.

Добавим, что согласно ст.339 УК РК:

1. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) на особо охраняемых природных территориях;

4) лицом с использованием своего служебного положения;

5) с причинением крупного ущерба, –

наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с причинением особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.