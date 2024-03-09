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КНБ прокомментировал информацию о том, что двоих казахстанцев ликвидировали силовики в России

Опубликовано:

АК-47
Иллюстративное фото: Gettty Images/ George Frey / Stringer

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое казахстанцев погибли в перестрелке с силовиками в России. В КНБ прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются, подчеркнули в КНБ.

"По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что якобы сторонники запрещенной группировки "Исламское государство" планировали вооруженное нападение на московскую синагогу.

Сообщалось, что планирующийся теракт раскрыли оперативники спецслужбы, а его исполнителей силовики обнаружили в частном доме на территории Калужской области.

Некоторые издания сообщили, что в ходе перестрелки с силовиками якобы погибли два гражданина Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2065488-dvoe-kazahstantsev-pogibli-v-perestrelke-v-rossii-v-knb-prokommentirovali-informatsiyu/

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