Незаконные операции с криптовалютой наблюдаются в Казахстане, заявили в АФМ

Агентство по финмониторингу напомнило казахстанцам о запрете оборота необеспеченных цифровых активов на территории республики, отметив, что сейчас наблюдаются подобные факты, передает NUR.KZ.

В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р).

Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем.

В связи с чем напоминаем, что на территории Казахстана запрещены:

выпуск необеспеченных цифровых активов (биткоин, Ethereum и т.д.);

оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, Ethereum и т. д.);

деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы).

Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Напомним, что законы "О цифровых активах" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровых активов и информатизации" президент Касым-Жомарт Токаев подписал в феврале прошлого года.

Отмечалось, что данные законы нацелены на создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране. Законы будут способствовать формированию легального рынка цифровых активов, привлечению иностранных инвестиций в данную отрасль и развитию экономики Казахстана в целом.

Добавим, необеспеченный цифровой актив – цифровой актив, полученный в информационной системе в виде вознаграждения за участие в поддержании консенсуса в блокчейне и не выражающий чьи-либо денежные обязательства, которыми можно торговать в цифровой форме на бирже цифровых активов.