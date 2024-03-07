Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Люди добились задержания предполагаемого коррупционера с помощью TikTok в Актюбинской области

Опубликовано:

Подозреваемый
Подозреваемый. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители города Шалкар в Актюбинской области пожаловались в TikTok, что с них требуют взятки за устройство на работу в депо. Антикор начал проверку, передает телеканал "Астана".

В опубликованных в соцсетях роликах говорится, что устроиться на работу в Шалкаре - слишком дорогое удовольствие. По словам горожан, за трудоустройство помощником машиниста тепловоза нужно заплатить 4 млн тенге.

"Невозможно устроиться на работу в Шалкаре без взятки. Ни я не смог устроиться, ни сын, ни жена", "Без взятки же никто не возьмет на работу. Не могу устроиться на работу. У меня 6 детей, а работы нет", - пожаловались местные жители.

Ролик набрал в соцсети тысячи просмотров, на видео обратила внимание и Антикоррупционная служба.

Как сообщает телеканал, после этой жалобы в соцсетях Антикор начал расследование в филиале "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки". Начальника этого локомотивного депо заподозрили в неоднократном получении взяток за трудоустройство на должность помощника машиниста тепловоза. Общая сумма полученных средств, по версии следствия, составила 2,5 млн тенге.

В Агентстве по противодействию коррупции рассказали, что подозреваемого взяли под стражу. 

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно статье 366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064963-lyudi-dobilis-zaderzhaniya-predpolagaemogo-korruptsionera-s-pomoschyu-video-v-tiktok-v-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.