Люди добились задержания предполагаемого коррупционера с помощью TikTok в Актюбинской области

Жители города Шалкар в Актюбинской области пожаловались в TikTok, что с них требуют взятки за устройство на работу в депо. Антикор начал проверку, передает телеканал "Астана".

В опубликованных в соцсетях роликах говорится, что устроиться на работу в Шалкаре - слишком дорогое удовольствие. По словам горожан, за трудоустройство помощником машиниста тепловоза нужно заплатить 4 млн тенге.

"Невозможно устроиться на работу в Шалкаре без взятки. Ни я не смог устроиться, ни сын, ни жена", "Без взятки же никто не возьмет на работу. Не могу устроиться на работу. У меня 6 детей, а работы нет", - пожаловались местные жители.

Ролик набрал в соцсети тысячи просмотров, на видео обратила внимание и Антикоррупционная служба.

Как сообщает телеканал, после этой жалобы в соцсетях Антикор начал расследование в филиале "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки". Начальника этого локомотивного депо заподозрили в неоднократном получении взяток за трудоустройство на должность помощника машиниста тепловоза. Общая сумма полученных средств, по версии следствия, составила 2,5 млн тенге.

В Агентстве по противодействию коррупции рассказали, что подозреваемого взяли под стражу.

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно статье 366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.