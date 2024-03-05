Свыше 15 тонн рыбы незаконно выловили в Карагандинской области

В Карагандинской области на основании выборочных сверок выявлены превышения объемов транспортировки рыбы на более 15 тонн, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Так, рассказали в прокуратуре Карагандинской области, межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства одному из предприятий было выдано разрешение на вылов 19,4 тонн рыбы.

Однако территориальным отделом ветеринарии данному предприятию выданы справки на 31 тонну рыбы, то есть объемы транспортировки были завышены на 11,6 тонн.

Другой компанией получено разрешение на вылов 560 кг рыбы, тогда как ветеринарная справка дана на 1,5 тонн.

По акту надзора виновные лица привлечены к ответственности.

Напомним, ранее в Алматинской области пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной ловлей рыбы в промышленных масштабах. В полиции рассказали, что подозреваемые промышляли на озере-отстойнике Сорбулак в Илийском районе. Группа состояла из одиннадцати человек в возрасте от 21 года до 45 лет. Государству был причинен материальный ущерб на сумму более 17 млн тенге только по изъятой рыбе (стражи порядка обнаружили около 3 тонн сазана). Основных фигурантов поместили в ИВС.