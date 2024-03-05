Акмолинку подозревают в краже у покойного

Житель Акмолинской области заявил, что из дома его покойного отца пропали ценные вещи. Под подозрением оказалась местная жительница, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 марта в отдел полиции Есильского района обратился за помощью 32-летний мужчина, рассказав, что с начала февраля по сегодняшний день неизвестные лица путем свободного доступа совершили кражу ценностей из нежилого дома.

Выяснилось, что данный дом принадлежал покойному отцу акмолинца, поэтому некоторое время стоял бесхозно.

"Последний раз мужчина был в родительском доме месяц назад, после чего в течение этого времени пропали телевизор, бензопила и стол", - пояснили в ДП региона.

По факту кражи начато досудебное производство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 48-летнюю жительницу села Красивое, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности. Вещественные доказательства изъяты.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Караганде, пока хозяйки не было дома, с частного подворья похитили имущество. Сумма ущерба составила 290 тысяч тенге. По подозрению в совершении преступления задержали друга семьи. Как сообщили правоохранители, он дал признательные показания, пояснив, что знал об отъезде потерпевшей.