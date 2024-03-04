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Житель Темиртау надеялся, что пропажу никто не заметит, но тайное стало явным

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Мужчина за рулем автобуса
Водитель автобуса. Иллюстративное фото: nadisja / Getty Images

2600 литров солярки похитили с предприятия в Карагандинской области. Под подозрением оказался водитель автобуса, он дал признательные показания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Темиртау обратилось руководство ТОО, занимающееся междугородними перевозками.

Оказалось, во время ревизии на предприятии выявили исчезновение 2600 литров солярки. Сумма ущерба составила 767 тыс. тенге.

Полицейские установили и задержали подозреваемого - им оказался 43-летний водитель автобуса.

"Он дал признательные показания, пояснив, что хищение дизельного топлива совершал в течение пяти месяцев. При этом мужчина надеялся, что пропажу солярки никто не заметит. Но тайное стало явным", - пояснили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется расследование.

В соответствии со ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

В прошлом году стало известно, что свыше 10 тонн дизельного топлива украли с завода в Жамбылской области. Полицейские пресекли деятельность группы. По данным следствия, с участием работников завода предполагаемый организатор на протяжении длительного времени вывозил в крупных объемах похищенное топливо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064398-zhitel-temirtau-nadeyalsya-chto-propazhu-nikto-ne-zametit-no-taynoe-stalo-yavnym/

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