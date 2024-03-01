Монета в 20 тенге спасла жизнь полицейскому в Уральске

В музее ДП Западно-Казахстанской области рассказали удивительную историю, как небольшая монета сохранила жизнь полицейского. Именно в нее попала пуля преступника, передает "Мой город".

В Западно-Казахстанской области при департаменте полиции работает музей, одним из экспонатов которого является деформированная монета в 20 тенге. У нее есть своя история.

23 октября 2004 года на пульт оператора "102" поступила информация о том, что в доме №245 по проспекту Достык (ныне проспект имени Нурсултана Назарбаева) нарушается общественный порядок. Звонивший сообщил, что шум, наверное, устроили наркоманы.

На место отправились оперативные сотрудники Арман Муратов и Берик Ибрашев. Но к этому моменту шумные граждане уже скрылись.

Однако недалеко от этого места, куда стражи порядка прибыли на вызов, стоял автомобиль "Жигули". Сотрудники полиции увидели, как из машины выбегали двое неизвестных.

Дело в том, что злоумышленники убили водителя машины, а сами пытались скрыться. Полицейские незамедлительно бросились в погоню.

Во время преследования один из преступников выстрелил в Берика Ибрашева. Жизнь правоохранителя спасло чудо. Оказалось, что пуля попала в монету в 20 тенге, которая находилась в кармане полицейского.

С тех пор деформированная монета хранится в музее департамента полиции.

Сами стражи порядка неоднократно спасали жизни казахстанцев.

Так, в феврале в Павлодарской области сотрудник полиции спас мужчину, который, решив срезать путь, заблудился и замерзал в степи в морозную ночь. Правоохранитель быстро сориентировался по описанной местности и нашел потерявшегося, помог ему добрать до патрульного автомобиля, а позже передал медикам.

А в начале зимы сотрудник полиции в Семее, услышав крики ребенка, прибежал к девочке на помощь. Оказалось, что ее силой пытались затащить в чужой подъезд. Страж порядка задержал подозрительного мужчину. Из-за инцидента началось досудебное расследование.

В прошлом году полицейский спас жизнь маленькой девочке в Алматы, когда вечером возвращался после дежурства домой. Ребенок подавился конфетой. Мужчина смог поднять девочку вниз головой и постучать по спине, что и освободило дыхательные пути.