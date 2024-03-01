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30 лет независимости Казахстана

Разведенная казахстанка разделась на камеру и стала жертвой шантажа

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Девушка
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

К лишению свободы осужден 33-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Шымкент на заработки. Его обвиняли в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного по уголовным делам Шымкента.

Как следует из материалов дела, ища работу через соцсети, узбекистанец наткнулся на сайт знакомств с шымкентскими девушками.

Начал переписку с несколькими, одна оказалась очень активной. Написала, что разведена, осталась с двумя детьми, живет у родителей и хочет крепких отношений. Заодно пожаловалась на то, что испытывает серьезные материальные затруднения.

Ухажер предложил ей прислать свое видео в обнаженном виде, за что обещал заплатить. Вскоре он получил 2-минутный сеанс стриптиза и действительно перевел на счет девушки 4 тысячи тенге, прося продолжить трансляции.

Получил еще 5 серий, а потом потребовал за провокационные видео 200 тыс. тенге. В противном случае новый знакомый угрожал распространить ролики в интернете.

Потерпевшая платила с помощью полицейских несколькими траншами, общая сумма составила даже 219 тыс. тенге. После чего подозреваемый был задержан.

Узбекистанец вину признал, просил о снисхождении. Деньги он вернуть не смог, уже потратил. Суд Шымкента приговорил его к 2 годам в учреждении с минимальным режимом безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Вымогательство, совершенное: 

1) с применением насилия; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Вымогательство, совершенное: 

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063997-razvedennaya-kazahstanka-razdelas-na-kameru-i-stala-zhertvoy-shantazha/

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