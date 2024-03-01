Разведенная казахстанка разделась на камеру и стала жертвой шантажа
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К лишению свободы осужден 33-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Шымкент на заработки. Его обвиняли в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного по уголовным делам Шымкента.
Как следует из материалов дела, ища работу через соцсети, узбекистанец наткнулся на сайт знакомств с шымкентскими девушками.
Начал переписку с несколькими, одна оказалась очень активной. Написала, что разведена, осталась с двумя детьми, живет у родителей и хочет крепких отношений. Заодно пожаловалась на то, что испытывает серьезные материальные затруднения.
Ухажер предложил ей прислать свое видео в обнаженном виде, за что обещал заплатить. Вскоре он получил 2-минутный сеанс стриптиза и действительно перевел на счет девушки 4 тысячи тенге, прося продолжить трансляции.
Получил еще 5 серий, а потом потребовал за провокационные видео 200 тыс. тенге. В противном случае новый знакомый угрожал распространить ролики в интернете.
Потерпевшая платила с помощью полицейских несколькими траншами, общая сумма составила даже 219 тыс. тенге. После чего подозреваемый был задержан.
Узбекистанец вину признал, просил о снисхождении. Деньги он вернуть не смог, уже потратил. Суд Шымкента приговорил его к 2 годам в учреждении с минимальным режимом безопасности.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Наказание за вымогательство в Казахстане
Согласно ст.194 УК РК:
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Вымогательство, совершенное:
1) с применением насилия;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Вымогательство, совершенное:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
2) с целью получения имущества в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063997-razvedennaya-kazahstanka-razdelas-na-kameru-i-stala-zhertvoy-shantazha/