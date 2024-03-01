Экс-чиновника осудили за смытую паводком дорогу в области Жетісу

Бывшего руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог осудили за злоупотребление должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в прошлом году общественный резонанс вызвала разрушенная из-за смыва талыми водами дорога к станции Малайсары в Кербулакском районе.

Прокурорская проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке.

Тогда спецпрокурорами было начато досудебное расследование по п.3 ч.4 ст.361 УК РК.

"Расследование показало, что работы проведены без проектно-сметной документации и экспертизы под видом текущего ремонта.

В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество работ, что привело к разрушению дороги", - сообщили в прокуратуре региона.

Ущерб, причиненный государству, составил более 22 млн тенге.

Суд назначил экс-чиновнику наказание, не связанное с лишением свободы, с учетом признания вины, возраста подсудимого и полного возмещения ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщали в официальном аккаунте ДЧС области Жетісу в Instagram, 7 марта прошлого года в Кербулакском районе произошел перелив талой воды через дорожное полотно автодороги областного значения Малайсары - Сарыозек, в результате чего местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте. Тогда спасателями была оказана помощь по перевозке людей.

Добавим, что по п.3 ч.4 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.