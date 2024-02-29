Группу парней задержали по подозрению в краже смартфонов в Алматы
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В Алматы задержали четверых мужчин, подозреваемых в кражах смартфонов в разных районах города. Самому молодому из них исполнилось 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Полиция Алматы задержала четырех мужчин, подозреваемых в краже смартфонов по городу, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
"Особой популярностью среди воров-карманников пользуются смартфоны iPhone и Samsung. На этот раз злоумышленники орудовали в Ауэзовском, Жетысуском и Медеуском районах. Самому юному из них – всего 20 лет. В настоящее время личности подозреваемых проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Максат Канапяев.
Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063828-gruppu-parney-zaderzhali-po-podozreniyu-v-krazhe-smartfonov-v-almaty/