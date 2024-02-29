Группу парней задержали по подозрению в краже смартфонов в Алматы

В Алматы задержали четверых мужчин, подозреваемых в кражах смартфонов в разных районах города. Самому молодому из них исполнилось 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полиция Алматы задержала четырех мужчин, подозреваемых в краже смартфонов по городу, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Задержанные. Фото: polisia.kz

"Особой популярностью среди воров-карманников пользуются смартфоны iPhone и Samsung. На этот раз злоумышленники орудовали в Ауэзовском, Жетысуском и Медеуском районах. Самому юному из них – всего 20 лет. В настоящее время личности подозреваемых проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Максат Канапяев.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: