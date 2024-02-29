Заступившегося за девушек мужчину убили в Актобе

В Актобе вынесли приговор местному жителю за совершение убийства из хулиганских побуждений. Сообщается, что погибший заступился за девушек, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

По информации официального сайта суда, 3 июля 2023 года возле одного из городских кафе возникла словесная ссора между несколькими незнакомыми девушками.

"Подсудимый, увидев конфликт между своей знакомой и другими незнакомками, вмешался, стал проявлять агрессию и пытался применить силу к последним", - отметили в суде.

В это время сидящий с другом на лавочке потерпевший, увидев попытку применения физической силы к девушкам, увел подсудимого в сторону дома.

"Находящийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый, проявляя недовольство действиями потерпевшего, вооружившись складным ножом, нанес два удара в жизненно важные органы потерпевшего, тем самым повредив плечевую артерию и вену последнего. Потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи от острой кровопотери", - установил суд.

Кроме того, при задержании у мужчины обнаружили сверток с марихуаной.

Сообщается, что подсудимый свою вину в совершении убийства не признал. Он заявил, что умысла убить не имел, а оборонялся от парней, поэтому был вынужден вытащить с кармана складной нож и во время драки нанес удары. Актюбинец раскаялся и просил прощения у представителя потерпевшего.

По поводу хранения марихуаны он признал вину и объяснил, что сверток нашел в такси, на котором приехал в кафе.

Приговором суда мужчину признали виновным. По совокупности преступлений (п.9 ч.2 ст.99, ч.2 ст.296 УК РК) ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В пользу представителя потерпевшего взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба, расходы на представителя на общую сумму 11 738 650 тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.9 ч.2 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с ч.2 ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.