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Пьяный пассажир сорвал-стоп кран в поезде, ехавшем в Алматы

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Полицейский в поезде
Полицейский в поезде. Иллюстративное фото: polisia.kz

Двух мужчин, ехавших в пассажирских поездах, оштрафовали за то, что они незаконно сорвали стоп-кран. Оба в этот момент были пьяными, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

24 февраля в Актюбинской области пассажирский поезд, ехавший из Мангышлака в Алматы, был остановлен из-за срыва стоп-крана. Незапланированная стоянка составила 8 минут.

Оказалось, что стоп-кран сорвал 34-летний житель Кызылординской области, который на тот момент был пьян. Согласно заключению медосвидетельствования, у задержанного выявили алкогольное опьянение средней степени.

Нарушителя сняли с поезда, его оштрафовали на 10 МРП (почти 37 тыс. тенге) за появление в общественных местах в состоянии опьянения и незаконную без надобности остановку поезда.

В тот же день такой же случай произошел в поезде Алматы – Актобе. На этот раз стоп-кран был сорван 63-летним пьяным пассажиром, его тоже оштрафовали на 10 МРП (почти 37 тыс. тенге).

Как сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz, в результате срывов стоп-крана нарушается график движения поездов, причиняются неудобства пассажирам, из-за внезапного резкого торможения создается угроза травмирования пассажиров и работников поездных бригад.

Отметим, согласно статье 560 КоАП РК, незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, незаконная без надобности остановка поезда влекут штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге).

В соответствии со статьей 440 КоАП, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет штраф в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063395-pyanyy-passazhir-sorval-stop-kran-v-poezde-ehavshem-v-almaty/

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