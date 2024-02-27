Схватил за шею и уронил на землю: водитель напал на рабочего в Астане (видео)

В Сети появилось видео из Астаны, на котором видно как мужчина начинает грубо толкать дорожного рабочего. Полиция провела беседу с нарушителем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Видео появилось в Instagram-паблике zhaloby.astana.

Видно, как мужчина в черной куртке подходит к дорожному рабочему, который в свою очередь старается отойти подальше. После этого хватает потерпевшего за руку и за шею, из-за чего последний падает на колени.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео конфликта между водителем и рабочим. Личности участников установлены сотрудниками полиции.

По данному факту поступило заявление со стороны рабочего о непринятии мер. Была проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в столице произошла еще одна драка. В результате нее погиб человек.