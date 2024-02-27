Схватил за шею и уронил на землю: водитель напал на рабочего в Астане (видео)
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В Сети появилось видео из Астаны, на котором видно как мужчина начинает грубо толкать дорожного рабочего. Полиция провела беседу с нарушителем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
Видео появилось в Instagram-паблике zhaloby.astana.
Видно, как мужчина в черной куртке подходит к дорожному рабочему, который в свою очередь старается отойти подальше. После этого хватает потерпевшего за руку и за шею, из-за чего последний падает на колени.
Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео конфликта между водителем и рабочим. Личности участников установлены сотрудниками полиции.
По данному факту поступило заявление со стороны рабочего о непринятии мер. Была проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера в столице произошла еще одна драка. В результате нее погиб человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063363-shvatil-za-sheyu-i-uronil-na-zemlyu-voditel-napal-na-rabochego-v-astane-video/