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Мужчину осудили в Кокшетау за попытку продажи своей почки

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Молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Кокшетауский городской суд сегодня вынес приговор в отношении жителя Актобе, который пытался незаконно продать свою почку, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Акмолинской области.

Осужден за покушение на незаконную сделку продажи почки.

25-летний житель города Актобе, гражданин К., совершил покушение на незаконную сделку по продаже собственной почки (ст.24 ч.3, ст. 116 ч.1 УК).

"Судом установлено, что в социальной сети он опубликовал объявление о продаже собственного внутреннего органа по договорной цене и был задержан при заключении сделки с условным покупателем, имитирующим преступную деятельность, который оказывал добровольное содействие сотрудникам полиции", - говорится в сообщении суда.

Уголовное дело поступило в суд с заключенным процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины подсудимым.

При назначении наказания, суд учел смягчающим обстоятельством его чистосердечное раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

"Приговором суда К. назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. За осужденным установлен пробационный контроль", - отметили в суде.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063357-muzhchinu-osudili-v-kokshetau-za-popytku-prodazhi-pochki/

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